الصفحة الاقتصادية

"أوبك+" تبقي على استراتيجية إنتاج النفط دون تغيير


اعلنت اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، عن الابقاء على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، مبينة انها لم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.

وقالت اللجنة في البيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "جدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون (اتفاق أوبك+)، الذي يسري حتى نهاية عام 2023، بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة "أوبك" والأعضاء من خارجها في 5 تشرين الاول 2022، ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل (لشروط الاتفاق)".

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية في 3 نيسان المقبل، والاجتماع التالي للتحالف بأكمله في حزيران 2023 ما لم تكن هناك حاجة إلى اجتماع استثنائي لإدخال تعديلات على الاتفاق النفطي.

بدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن "الوضع في سوق النفط العالمية في الوقت الراهن مستقر تماما كما أن مستوى الأسعار مقبولا".

كذلك أشار إلى "وجود بعض الشكوك، لا سيما بشأن حالة الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الصين".

وفيما يتعلق بإنتاج الذهب الأسود في روسيا، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن "الوضع مع إنتاج وتصدير النفط من روسيا مستقر في الوقت الحالي رغم الحظر الأوروبي وفرض سقف على سعر البرميل الروسي".

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