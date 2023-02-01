الصفحة الاقتصادية

مبيعات البنك المركزي تقفز الى أكثر من 100 مليون دولار


ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع العملة اليوم الاربعاء، بأكثر من 52% لتصل إلى أقل من 105 ملايين دولار.

وحسب تقرير للبنك أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 105 ملايين و115 الفا و216 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 55 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 50 مليونا و 115 ألفا و 216 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 112 شركة.

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