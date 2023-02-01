الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالي


تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق يوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في ستي إندكس إن الذهب سيظل فوق مستوى 19:00 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

من المقرر صدور قرار المجلس الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

انخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1008.62 دولارً، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1647.17 دولار.

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انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالي
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