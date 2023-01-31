ارتفاع حاد بأسعار البنزين في الولايات المتحدة

تشهد أسعار البنزين ارتفاعا في الولايات المتحدة، حيث صعدت في شهر يناير 2023 بحسب محللين بنسبة 9.2% إلى مستوى 3.5 دولار للغالون (3.785 دولار لليتر).

وارتفع البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد في منتصف يونيو الماضي، حينها بلغ 5.03 دولار للغالون، لكن الأسعار انخفضت بعد ذلك وبلغت في نهاية ديسمبر 2022 مستوى 3.096 دولار.

لكن الأسعار عادت للارتفاع في يناير 2023، إذ صعدت بنسبة 12.9% من مستوى شهر ديسمبر الماضي ووصلت إلى 3.5 دولار للغالون (متوسط)، فيما صعد الغالون في بعض محطات الوقود إلى 3.89 دولار للغالون.

وحذر خبراء من احتمال صعود أسعار البنزين إلى 4 دولارات للغالون بحلول الربيع القادم، وتحديدا في مارس 2023.

واعتبر خبراء أن مثل هذا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين يمكن أن يمنع سلطات البلاد من محاربة التضخم بشكل فعال، فيما أشار آخرون إلى أن انخفاض التضخم قد يكون مؤقتا في الولايات المتحدة.

وقبل ذلك كتب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في "تويتر" أن متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة هو 3.19 دولار، إلا أن جمعية السيارات الأمريكية (AAA) تعطي أرقاما مختلفة جدا، حيث تشير بالمتوسط إلى مستوى 3.8 دولار.