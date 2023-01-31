الصفحة الاقتصادية

ارتفاع حاد بأسعار البنزين في الولايات المتحدة


تشهد أسعار البنزين ارتفاعا في الولايات المتحدة، حيث صعدت في شهر يناير 2023 بحسب محللين بنسبة 9.2% إلى مستوى 3.5 دولار للغالون (3.785 دولار لليتر).

وارتفع البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد في منتصف يونيو الماضي، حينها بلغ 5.03 دولار للغالون، لكن الأسعار انخفضت بعد ذلك وبلغت في نهاية ديسمبر 2022 مستوى 3.096 دولار.

لكن الأسعار عادت للارتفاع في يناير 2023، إذ صعدت بنسبة 12.9% من مستوى شهر ديسمبر الماضي ووصلت إلى 3.5 دولار للغالون (متوسط)، فيما صعد الغالون في بعض محطات الوقود إلى 3.89 دولار للغالون.

وحذر خبراء من احتمال صعود أسعار البنزين إلى 4 دولارات للغالون بحلول الربيع القادم، وتحديدا في مارس 2023.

واعتبر خبراء أن مثل هذا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين يمكن أن يمنع سلطات البلاد من محاربة التضخم بشكل فعال، فيما أشار آخرون إلى أن انخفاض التضخم قد يكون مؤقتا في الولايات المتحدة. 

وقبل ذلك كتب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في "تويتر" أن متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة هو 3.19 دولار، إلا أن جمعية السيارات الأمريكية (AAA) تعطي أرقاما مختلفة جدا، حيث تشير بالمتوسط إلى مستوى 3.8 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع حاد بأسعار البنزين في الولايات المتحدة
البنك المركزي يوجه بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين
ضربة جديدة لحكومة كردستان .... ترافيغورا تعلن إنهاء صفقة النفط مع إقليم كردستان بعد فشل في التفاوض
الذهب والقمح مكان الدولار والدينار..!
الدولار يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية
مستشار السوداني يطرح مقترحين لاستقرار السوق الوطني
ما بين ضغوط أمريكا و معاناة الشعب.. هل ستنجح الحكومة في استرجاع عافية الدينار؟
"الفجوة ستتقلص".. مستشار السوداني يؤكد قرب استقرار سعر الدولار
استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف دام لسنوات
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً.. برنت فوق الـ88 دولاراً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك