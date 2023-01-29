البنك المركزي يوجه بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين.

وذكر البنك في بيان أنه "تقرر توسيع المصارف الحكومية، الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية)".

ووجّه البنك كذلك بأن "يكون استقبال الطلبات صباحًا ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين".

وأضاف، أنّ "بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة) ".