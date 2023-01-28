الصفحة الاقتصادية

"ترافيغورا" تعلن إنهاء صفقة النفط مع إقليم كردستان بعد فشل في التفاوض


تلقّى إقليم كردستان صدمات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها إعلان عملاقة تجارة السلع الأولية ترافيغورا إنهاء علاقتها مع حكومة الإقليم شمال العراق.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ في تقرير، "يأتي الانفصال بعد أن فشلت شركة ترافيجورا في إعادة التفاوض بشأن شروط عقدها مع حكومة إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط الكردي".

وقالت الشركة العالمية إنها ستنهي صفقة النفط مع إقليم كردستان العراق، ويمثّل ذلك ضربة جديدة لقدرة الإقليم على بيع نفطه بمفرده، وفقا بلومبرغ.

وأضافت: "بعد أن رفضت حكومة كردستان إعادة التفاوض، علقت ترافيجورا آمالها على المحادثات مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني في دافوس، لكن الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي ألغاه الزعيم الكردي مسعود بارزاني في اللحظة الأخيرة دون تفسير".

وتابعت الوكالة: "كانت ترافيجورا واحدة من عدة بيوت تجارية أقرضت، ابتداءً من 2014-2015، مليارات الدولارات لحكومة كردستان التي تعاني من ضائقة مالية مقابل مبيعات النفط المستقبلية، مما ساعد في تمويل مساعيها للاستقلال".

وبينت، أن "النفط هو شريان الحياة لاقتصاد كردستان، ويمثل أكثر من نصف عائدات الحكومة، والصادرات عبر تركيا عززت استقلاليتها عن بغداد، وبالنسبة للتجار، تمثل الصفقات مع كردستان التي تعاني من ضائقة مالية فرصة مربحة محتملة لتأمين تدفقات جديدة من النفط".

واردفت: "لكن بيع النفط الكردي أصبح أكثر صعوبة العام الماضي حيث كثفت بغداد - التي تنازع حق منطقة الحكم الذاتي في بيع نفطها بشكل مستقل - التهديدات القانونية ضد المشترين في نفس الوقت الذي أثر فيه تدفق النفط الروسي المخفض على الأسعار".

وقالت: "بعد ازدراء دافوس، كانت شركة ترافيجورا تستعد لإرسال إشعار تسريع إلى حكومة كردستان، للمطالبة بالسداد الفوري للأموال المستحقة عليها، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، كان المنزل التجاري مدينًا بحوالي 273 مليون دولار من المدفوعات المسبقة التي سددها لتدفقات النفط المستقبلية".

ولفتت إلى، أن "حكومة كردستان نفسها كانت تسعى لإعادة التفاوض على الأسعار التي تدفعها لمنتجي النفط في المنطقة"، مضيفا أن "شركة شمران للبترول اعلنت في تشرين الأول / أكتوبر أن وحدتها الكردية وافقت على تغيير المعيار الذي تم على أساسه تسعير خامها من خام برنت مؤرخ إلى مزيج كردستان، المعروفة باسم KBT بشكل منفصل، وان التغيير بلغ 10 دولارات للبرميل في الأسعار لشهر أيلول".

وتابعت: "ومع ذلك، لم يوافق جميع منتجي النفط في كردستان على التغيير".

وقال العضو المنتدب لشركة DNO ASA في تشرين الثاني إنه "لم يشارك في هذا الوقت في مناقشات نشطة" مع حكومة كردستان بشأن تغيير صيغة التسعير. أخبر المدير المالي لشركة Genel Energy Plc المستثمرين الأسبوع الماضي أنها "لم تقبل أي تغيير في آلية التسعير".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"ترافيغورا" تعلن إنهاء صفقة النفط مع إقليم كردستان بعد فشل في التفاوض
الذهب والقمح مكان الدولار والدينار..!
الدولار يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية
مستشار السوداني يطرح مقترحين لاستقرار السوق الوطني
ما بين ضغوط أمريكا و معاناة الشعب.. هل ستنجح الحكومة في استرجاع عافية الدينار؟
"الفجوة ستتقلص".. مستشار السوداني يؤكد قرب استقرار سعر الدولار
استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف دام لسنوات
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً.. برنت فوق الـ88 دولاراً
إقالة محافظ البنك المركزي تهوي بأسعار الدولار.. ترجيحات بتراجعه الى 150 الفاً
قلق عراقي مستمر من الدولار الهائج: عقوبات غير معلنة!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك