الصفحة الاقتصادية

استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف دام لسنوات


أعلن السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح انه سيتم السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدندح، إن "دخول الشاحنات الى كلا البلدين توقف منذ انتشار وباء "كورونا"، مشيراَ إلى أن "العراق سمح بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية، وخاصة الحمضيات إلى محافظات العراق كافة"، بحسب الوكالة السورية الرسمية. 

ولفت الدندح إلى أن "الشاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

وكانت وزارة النقل السورية، اعلنت الشهر الجاري، أن العراق سمح للشاحنات السورية بدخول أراضيه، مشيرة الى انه تم الاتفاق على أن تكون رسوم النقل مجانية بين الطرفين، مايسهم في تحسن حركة الصادرات السورية باتجاه العراق ودول الخليج.

والتقى سفير سوريا لدى العراق، صطام جدعان الدندح، مؤخراَ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بغداد، وبحث معه تسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى جميع المحافظات العراقية.

وكانت صحيفة "تشرين" السورية نقلت عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قولها، إن "رئيس الوزراء العراقي أصدر توجيهات تقضي بالسماح للشاحنات السورية المحملة بالبضائع منها الحمضيات بدخول الأراضي العراقية، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر".

وأعادت الحكومة السورية في عام 2019، فتح معبر "البوكمال" (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة "داعش" الارهابي على مساحات واسعة من البلدين.

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استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف دام لسنوات
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