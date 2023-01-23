الصفحة الاقتصادية

إقالة محافظ البنك المركزي تهوي بأسعار الدولار.. ترجيحات بتراجعه الى 150 الفاً


رأى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الاثنين، أن اعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه سيسهم بتراجع أسعار الصرف، فيما وصف اجراءات المحافظ بـ"المرتجلة".

وقال المحسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أسعار الصرف ستتراجع الى ما دون الـ150 الف دينار مقابل كل 100 دولار، بعد اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف".

وأضاف، أن "الخلل لا يتمثل بالشخص وإنما بالإدارة، إذ ان إدارة محافظ البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب"، مبينا ان الأخير "لم يعرف كيف يدير البنك المركزي العراقي منذ استلامه المنصب لليوم".

وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن "البنك المركزي بحاجة الى اطلاع واسع بالسياسة المالية والنقدية وإدارة الملف المالي في العراق".

وأوضح، أن "إجراءات محافظ البنك المركزي المعفي كانت مرتجلة وغير واقعية، ولم تمس مشكلة الشعب الحقيقية"، مستدركا "مصطفى غالب مخيف كان مدير قانونية في وقت سابق، ويفترض ان يكون ذو اطلاع على جميع السياسيات المالية وما يتعلق بها من تهريب العملة".

وأشار المحسن الى، أن "اغلب التجار استغلوا القرارات الارتجالية لمحافظ البنك المركزي العراقي، وأقدموا على رفع الدولار والتلاعب في أسعاره"

ولفت الى، أن "البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن حماية أموال المواطنين، والمواطن بحاجة الى اطمئنان وحماية لامواله".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إقالة محافظ البنك المركزي تهوي بأسعار الدولار.. ترجيحات بتراجعه الى 150 الفاً
قلق عراقي مستمر من الدولار الهائج: عقوبات غير معلنة!
النائب محمد الشمري يعزو سبب تأخر ارسال الموازنة الى امرين
ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
"سيضعف قيمته".. اقتصادي يحذّر من طبع المزيد من الدينار العراقي
نائب يحدد اسباب ارتفاع الدولار ويتحدث عن اجراءات الحكومة
الفتح: الحكومة انهت قانون الموازنة وسترسله للبرلمان خلال اليومين المقبلين
خبير اقتصادي يطرح حلاً لإيقاف "نزيف" الدينار
العراق في المرتبة الثانية.. قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للنفط في 2022
الخزانة الامريكية بشأن ديونها: قد تسبب أزمة مالية عالمية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك