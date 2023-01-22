النائب محمد الشمري يعزو سبب تأخر ارسال الموازنة الى امرين

عزا النائب محمد الشمري , الاحد , أسباب تأخر ارسال الموازنة من الحكومة والبرلمان التي اخذت وقتا طويلا الى ادائين الأول برلماني والثاني حكومي , مؤكدا ان أعضاء مجلس النواب بدأوا بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن .

وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة / , ان " الأسباب الحقيقية وراء تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان يتعلق بوجود ادائيين الأول برلماني حيث التخبط الواضح وذلك بتعثر رئاسة البرلمان بعقد الجلسات بسبب انشغال رئيس البرلمان الحلبوسي بالخلافات بين تقدم وعزم " .

وأضاف: "اما الحكومي ويتعلق بعدم قدرة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بالوصول الى اتفاق بشان حصة الإقليم , فضلا عن ازمة تذبذب أسعار صرف الدولار ".

وتابع الشمري، ان "أعضاء مجلس النواب بدأوا بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن"