الصفحة الاقتصادية

"سيضعف قيمته".. اقتصادي يحذّر من طبع المزيد من الدينار العراقي


حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، من طبع المزيد من الدينار، فيما أشار الى أن الطبع سيضعف قيمة الدينار.

وقال المرسومي في تدوينة إن "شح الدينار العراقي اللازم لتغطية النفقات العامة ومنها الرواتب أحد أكبر المشكلات التي سيواجهها قريباً البنك المركزي العراقي بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار الأميركي، ما قد يضطره الى طبع المزيد من الدينار وهو ما سيضعف قيمته ويزيد من ارتفاع الأسعار ويفاقم الفقر والبطالة في العراق".

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