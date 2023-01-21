الصفحة الاقتصادية

نائب يحدد اسباب ارتفاع الدولار ويتحدث عن اجراءات الحكومة


حدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، اسباب ارتفاع الدولار، فيما اشار الى اجراءات حكومية جديدة.

وقال الحسيني في حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من النواب المستقلين يؤيدون هذه الحكومة ولكن الى الان لم تتبين معالمها بسبب جملة من التحديات الداخلية والخارجية".

واضاف ان "التحديات الداخلية تتمثل بمزاد العملة والفواتير المزورة لبيعها والتي تتدخل بها اغلب المصارف"، مردفا:"والخارجية تكمن في الضغط الهائل على الحكومة من قبل بعض الدول والتي بسببها الى الان لم تأتي مسودة الموازنة الى البرلمان".

وتابع ان "الاجراءات الحكومة هي جزء بسيط من الحل لهذه المسألة"، مشيرا الى ان "فترة حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني تعاني من ضغوطات اغلبها سياسية، والاوضاع الحالية اشبه بزمن القاعدة الارهابية وداعش كونها تستهدف الفكر العراقي وتؤثر على العصب الرئيسي للعراق الا وهو الاقتصاد".

واوضح ان "الازمة الحالية فرصة للتخلص من الازمات بشكل عام من خلال اعادة تنظيم بيع العملة وتنظيم المصارف وعملها وعلى الحكومة استغلالها"، مؤكدا على ان "الحكومة اذا جادة في معالجة ازمة الدولار عليها ان لا تجعل امريكا تستخدم ورقة الضغط التي لديها من خلال الدولار والاقتصاد".

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