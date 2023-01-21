الصفحة الاقتصادية

الفتح: الحكومة انهت قانون الموازنة وسترسله للبرلمان خلال اليومين المقبلين


اكدت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، السبت، أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع قانون الموازنة للعام الجاري , مرجحة ارسال مشروع القانون الى البرلمان خلال اليومين المقبلين . 

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "معلومات مؤكدة اشارت الى انتهاء مراجعة وزارة المالية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني  لمشروع قانون الموازنة للعام الجاري خلال اليومين المقبلين".  

وأضافت انه "في حال وصول مشروع القانون الى مجلس النواب سيعرض على اللجنة المالية لدراسته ومن ثم يتم عرضه على مجلس النواب حيث سيتم قراءته قراءة أولى وفي القراءة الثانية ستطرح الملاحظات من قبل أعضاء المجلس للأخذ بها بما يتناسب مع مصلحة الوزارات والمحافظات ". 

وأشارت الموسوي الى ان "مجلس النواب لديه عزم كبير على اقرار الموازنة بأسرع وقت وذلك للبدء الحقيقي لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة السوداني " . 

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت في وقت سابق، عن اسباب اعادة موازنة العام الحالي الى وزارة المالية ووزارة التخطيط ، مشيرا إلى أن التضخم حال دون ارسال الموازنة الى مجلس النواب.

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