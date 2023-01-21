الصفحة الاقتصادية

العراق في المرتبة الثانية.. قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للنفط في 2022


احتل العراق، المرتبة الثانية بين الدول الاكبر إنتاجاً للنفط الخام ضمن أعضاء منظمة أوبك خلال العام الماضي 2022.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، بلغ متوسط إنتاج العراق في العام الماضي 4.448 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ 4.049 ملايين برميل يومياً في 2021.

ووفق التقرير، فان "العراق بذلك أصبح ثاني أكبر منتج للنفط الخام ضمن أعضاء المنظمة خلال عام 2022"، مبينا أن "السعودية احتلت المرتبة الاولى من بين اعضاء منظمة اوبك الـ13 بـ10.531 ملايين برميل يومياً، يليها العراق ثانيا، ثم الإمارات ثالثا بـ3.065 ملايين برميل يومياً، والكويت رابعا بـ 2.705 مليون برميل يوميا، تليها ايران خامسا بـ 2.554 مليون برميل يوميا".

وعلى أساس شهري، تراجع إنتاج العراق خلال كانون الأول الماضي بنحو 4 ألاف برميل يومياً، إلى 4.480 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ4.484 ملايين برميل يومياً في شهر تشرين الثاني 2021.

وبلغ متوسط إنتاج أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 عضواً الشهر الماضي 28.971 مليون برميل يومياً، مقابل 28.879 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني السابق، بارتفاع 91 ألف برميل يومياً.

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