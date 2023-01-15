الصفحة الاقتصادية

انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا


انخفضت صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل الى 150 ألف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت الإدارة في التقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.677 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 573 ألف

برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.104 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 354 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.737 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 668 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 464 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 346 ألف برميل يومياً".

 

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 143 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 137 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 132 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا او ليبيا".

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انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا
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