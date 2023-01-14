نائب : موعد إقرار الموازنة لن يتجاوز الشهر المقبل

اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، السبت، أن إقرار قانون موازنة 2023 سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل، مشيرا الى انه لا توجد أية معوقات كبيرة امام انجاز مشروع القانون .

وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2023 في لمساته الأخيرة وان ارساله الى مجلس النواب بات قريبا جدا".

وأضاف ان "إقرار مشروع قانون الموازنة سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل"، مشيرا الى انه "لا توجد أي معوقات كبيرة امام انجاز مشروع القانون " .

وكان النائب علي تركي اكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن حكومة السوداني أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ اعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها.