الطاقة النيابية: السير باتجاه سيمنز تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية

أكدت عضو لجنة الطاقة والكهرباء سهيلة السلطاني ، السبت ، سير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتجاه شركة سيمنز الألمانية تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن أمريكا تريد بقاء العراق بلا كهرباء لسنوات أخرى.

وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن "أزمة الكهرباء تتصدر قائمة القطاعات الخدمية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا أن "الكهرباء حاليا تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أن "السير باتجاه شركة سيمنز الألمانية تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية"، مشيرا الى أن "شركة جنرال الكتريك الامريكية لعبت دورا سلبيا في عدم وصول الكهرباء للعراقيين".

وأشارت السلطاني إلى أن "ملف الكهرباء إدارة ضغط رئيسية تستخدم على نطاق واسع من قبل أمريكا للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية".

وكان الخبير في مجال الطاقة، صلاح الموسوي رحب في تصريح سابق، بخطوة السوداني بشأن التوجه نحو شركة سيمنز الألمانية لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن زيارة السوداني الى المانيا سوف تتضمن ثلاث ملفات في المجال الكهربائي، بين حاجة البلد من الطاقة الكهربائية.