الصفحة الاقتصادية

بسبب أزمة الدولار.. البرلمان يعتزم استضافة السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية


كشف عضو مجلس النواب، عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، عن وجود حراك من قبل أعضاء مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.

وقال الفتلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن "أزمة ارتفاع أسعار الدولار ستكون حاضرة بعملية استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية داخل قبة البرلمان".

وأضاف، أن "ملف الدولار يعتبر واحد من أهم الملفات التي ستناقش داخل قبة البرلمان للاستيضاح من الجهات التنفيذية حول اذا ما كانت هناك حلولاً لمعالجة الازمة والتعرف عن الأسباب الواقفة وراء الارتفاع؛ لكي يعلم الشعب العراقي باي تجاه يسير البرلمان تجاه ملف الدولار".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان "الجلسات اللاحقة سوف يُصار الى استضافة السوداني وطيف سامي ومحافظ البنك المركزي والتي تتطلب جمع تواقيع قرابة 75 نائباً".

وبين الفتلاوي، أن "من حق البرلمان استضافة رئيس الوزراء أو تقديم طلب عند اكتمال المجلس".

وتستمر أزمة ارتفاع الأسعار الدولار في الأسواق العراقية للأسبوع الثالث على التوالي وسط تذبذب بالأسعار ما بين الانخفاض والارتفاع رغم الإجراءات الحكومية ومحاولة السيطرة عليها من خلال زيادة ضخ الدولار بالأسواق العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب أزمة الدولار.. البرلمان يعتزم استضافة السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية
تحذير شديد من البنك الدولي: العالم يقترب من الركود
مستشار السوداني يكشف تفاصيل وموعد وصول موازنة 2023 الى البرلمان
المركزي العراقي يوجه دعوة للجهات الحكومية
مطالبات للجنة مكافحة الفساد بفتح تحقيق بشأن فوائد قروض مصرف الـ "TBI"
الروبل الروسي يسجل قفزة أمام الدولار
البنك المركزي يفتتح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد
البنك المركزي العراقي يقرر شمول المصارف الراغبة في بيع الدولار النقدي
البنك المركزي يخاطب الوزارات بشأن مبيعات الدولار
اقتصادي يرجح وصول سعر برميل النفط الى 100 دولار للبرميل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 49.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك