بسبب أزمة الدولار.. البرلمان يعتزم استضافة السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية

كشف عضو مجلس النواب، عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، عن وجود حراك من قبل أعضاء مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.

وقال الفتلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن "أزمة ارتفاع أسعار الدولار ستكون حاضرة بعملية استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية داخل قبة البرلمان".

وأضاف، أن "ملف الدولار يعتبر واحد من أهم الملفات التي ستناقش داخل قبة البرلمان للاستيضاح من الجهات التنفيذية حول اذا ما كانت هناك حلولاً لمعالجة الازمة والتعرف عن الأسباب الواقفة وراء الارتفاع؛ لكي يعلم الشعب العراقي باي تجاه يسير البرلمان تجاه ملف الدولار".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان "الجلسات اللاحقة سوف يُصار الى استضافة السوداني وطيف سامي ومحافظ البنك المركزي والتي تتطلب جمع تواقيع قرابة 75 نائباً".

وبين الفتلاوي، أن "من حق البرلمان استضافة رئيس الوزراء أو تقديم طلب عند اكتمال المجلس".

وتستمر أزمة ارتفاع الأسعار الدولار في الأسواق العراقية للأسبوع الثالث على التوالي وسط تذبذب بالأسعار ما بين الانخفاض والارتفاع رغم الإجراءات الحكومية ومحاولة السيطرة عليها من خلال زيادة ضخ الدولار بالأسواق العراقية.