مستشار السوداني يكشف تفاصيل وموعد وصول موازنة 2023 الى البرلمان

حدد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، موعد تقديم مسودة الموازنة العامة للعام الحالي، وفيما بين أسعار صرف الدينار وبرميل النفط، عد مسودة الموازنة "شبه منتهية".

وقال صالح في حديث ل / المعلومة /، إن" مشروع قانون الموازنة المالية وحسب المتوقع سيكون على طاولة مجلس النواب ليأخذ الأولوية الأولى بالتشريع بعد انتهاء العطلة التشريعية"، لافتا الى أنه "وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة الموازنة باتت شبه منتهية".

وأضاف، أن "هنالك رغبة لدى الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي ومعاودة مجلس النواب عمله بالعمل على الموازنة"، متوقعاً أن "يتم تقديم القانون الى البرلمان نهاية شهر كانون الثاني الجاري، بعد أن يباشر مجلس النواب عمله الأسبوع المقبل".

وبشأن أسعار صرف الدينار وبرميل النفط في الموازنة، أوضح مظهر، أن "مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٣ سيعتمد سعر الصرف للدينار العراقي الرسمي والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار ذلك؛ لأغراض تقييم المعاملات والقيود الحسابية الخارجية في مشروع قانون نفسه، حسب تصريح وزيرة المالية".

وتابع حديثه قائلا: "اما تقييم سعر برميل النفط لأغراض احتساب العوائد النفطية فهو سيتراوح بين ٦٥ - ٧٥ دولاراً للبرميل"، مشيرا الى أن "هذا الامر تقديره متروك الى القرار الذي ستتخذه السلطة التنفيذية قبل إحالته الى مجلس النواب".

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، التي أعقبت الانتخابات النيابية