الروبل الروسي يسجل قفزة أمام الدولار

قفزت العملة الروسية بشكل ملحوظ أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الاثنين، وجرى تدول الدولار دون مستوى 71 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.23 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 70.88 روبل.فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 51 كوبيكا إلى 75.36 روبل.

بينما انخفضت العملة الصينية بواقع 2 كوبيك إلى 10.42 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقال الخبير الاقتصادي أنطون كرافشينكو، إن الروبل بدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي. وعن أسباب صعود العملة الروسية، قال الخبير: "هذا الأسبوع يجب أن يبدأ كبار المصدرين في بيع العملات الأجنبية التي استلموها خلال فترة العطلة (31 ديسمبر 2022 - 9 يناير 2023) الأمر الذي يساهم نمو الروبل".