البنك المركزي يفتتح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، افتتاح منفذا لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي.

وذكر البنك في بيان، أن "تم فتح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) وسيتم المباشرة بالبيع إعتباراً من يوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/١/١٠ للمسافرين وبحد أقصى (5000) دولار امريكي".

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرف ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية، فينا اكد أن الأرتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة.