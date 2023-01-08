الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي العراقي يقرر شمول المصارف الراغبة في بيع الدولار النقدي


قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

وأشار البنك، في بيان إلى "توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك".

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً، "بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة"، وفق البيان.

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