البنك المركزي يخاطب الوزارات بشأن مبيعات الدولار

وجه البنك المركزي، اليوم الاحد، كتابا الى كافة الوزارات بشأن مبيعات العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية.

وقال البنك بحسب وثيقة، انه "نظرا لانطلاق المنصة الالكترونية للتحويلات الخارجية مطلع العام الحالي، يرحب البنك المركزي العراقي بتلبية طلباتكم لتمويل التزاماتكم وتعاملاتكم وعقودكم مع الخارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي".

وأضاف: "راجين ارسال طلباتكم الى المصارف المفتوحة حساباتكم لديها لاتخاذ ما يلزم وفق السياقات المعتمدة".