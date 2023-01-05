الصفحة الاقتصادية

محللون سويسريون: النفط عند 110 دولارات للبرميل في النصف الثاني من السنة


سيرتفع النفط من ماركة برنت في النصف الثاني من عام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل، وفي الأشهر المقبلة سيتم تجاوز عتبة المائة دولار، رغم استمرار تراجعه حاليا في السوق العالمية

توقع ذلك خبراء من أكبر شركة مالية سويسرية قابضة " UBS"، وشددوا على أن ذلك سيكون مواتيا للاقتصاد الروسي.

ويرى هؤلاء الخبراء، أن أسعار النفط سترتفع لاحقا بفضل  انتعاش الطلب على الطاقة في الأسواق الناشئة بشكل عام وفي الصين بشكل خاص.

ووفقا لحساباتهم، سيتجاوز طلب الصين من النفط الخام، مستوى ما قبل الوباء عام 2019.

وشدد الخبراء على أن، عواقب مشاكل الطاقة الرئيسية لعام 2022 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي والنقص المزمن في إنتاج النفط، ستظهر بشكل واضح وملموس إلى أقصى حد في النصف الثاني من عام 2023.

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