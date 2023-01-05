الصفحة الاقتصادية

الليرة التركية تهوي الى مستوى قياسي جديد


سجلت الليرة التركية، الخميس، تراجعاً إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وانخفضت أسهم إسطنبول، حيث تراجعت الرغبة العالمية في المخاطرة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحذر في محضر اجتماعه الأخير.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بتراجع الليرة بنسبة 0.2% ليصل سعر الدولار الأمريكي 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% مقابل 18.76 اعتباراً من الساعة 12:33 بتوقيت اسطنبول.

وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي بنسبة 4.6% عند نقطة واحدة اليوم الخميس، قبل تعويض بعض الخسائر.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي، قيام عدد من المسؤولين بتسليط الضوء على ضرورة السيطرة على التضخم دون إبطاء الاقتصاد كثيراً، وهو الأمر الذي يلقي بثقله على الطلب على الأصول الأشد خطورة.

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الليرة التركية تهوي الى مستوى قياسي جديد
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