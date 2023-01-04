البنك المركزي يصدر توجيهاً للمصارف بشأن استيفاء مبالغ الكمارك والضرائب

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الشروع بعدم ارسال بيانات المشتركين بالمنصة الالكترونية لدوائر الضرائب والكمارك.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك : "استناداً الى ما ورد في قرار مجلس الوزراء بالرقم (351) لسنة 2022 المتضمن عدم العمل بالية استيفاء الامانات الضريبية والكمركية مسبقاً المنصوص عليها في المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 وذلك لانتهاء العمل بها مع قرب السنة المالية المذكورة.