نفط برنت يرتفع إلى 87 دولارا للمرة الأولى منذ شهر

ارتفع سعر العقد الآجل لخام برنت تسليم مارس 2023 في بورصة لندن ICE لفترة وجيزة إلى 87 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الخامس من ديسمبر، وفقا لبيانات التداول اليوم الثلاثاء.

وبحسب تداولات البورصة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت تكلفة خام برنت بنسبة 1.27٪ إلى 87 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 11:26 بتوقيت موسكو، تباطأ سعر النفط وبلغ 86.3 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسليم فبراير 2023 بنسبة 0.66٪ إلى 80.79 دولارا للبرميل.