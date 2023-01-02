الصفحة الاقتصادية

مستشار السوداني المالي يحدد أسعار صرف الدولار خلال الأيام المقبلة


حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام المقبلة، فيما أكد أن مؤشرات العراق المالية السنوية تؤكد وجود فائض لميزان المدفوعات.

وقال صالح في حديث ل/ المعلومة /، إنه" نتيجة الإجراءات المتينة التي تولتها السلطة النقدية لفرض استقرار سوق الصرف، فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استقرارا في سعر الصرف ليكون بين ١٤٥٥-١٤٦٠دينار امام كل دولار".

وذكر صالح: "اما على مستوى مؤشرات العراق المالية السنوية الراهنة، فأن البلد يتمتع بوضع الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي"، مبينا أن "نسبة الفائض المذكور نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة (موجب ١٥٪؜)".

وأضاف، أن "هذه نسبة عالية وتوفر الاستقرار للاقتصاد الوطني وتؤازرها في الوقت نفسه احتياطيات رسمية من العملة الأجنبية التي تلامس ١٠٠ مليار دولار".

وأوضح مستشار السوداني، أنه "مع تطور حوكمة المعلومات التي تخضع اليها معاملات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بموجب منصة الامتثال الدولية، فان عرضا متوافراً من الدولار اخذ يعيد الاستقرار الى سوق صرف بشكل مسارع لمعادلة الطلب المرغوب على العملة الأجنبية ".

وبين مظهر: "رافق ذلك رفد السوق الثانوية بالدولار النقدي من منافذ متعددة ساهمت في توفر الحصول على النقد الأجنبي لأغراض السفر بشكل مرن بعيدا عن ضوضاء السوق الموازي".

وفي وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي توسعة عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية الى 20 مصرفاً للتخلص من أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

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