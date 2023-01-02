البنك المركزي يوسّع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، زيادة عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية الى 20 مصرفاً.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان أنه "بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة، قرّر البنك، اليوم الاثنين، توسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً".

وأضاف، أن "البنك قرر أيضا زيادة المبالغ المخصصة لتلك المصارف أسبوعياً لتلبية أكبر عدد ممكن من المشمولين بشراء العملة الأجنبية على وفق التعليمات والضوابط الصادرة عن البنك".

وبحسب البيان، كشف البنك عن أسماء المصارف المشمولة بقراره الجديد بحسب الجدول أدناه:ـ