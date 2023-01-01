المستشار المالي يوضح بشأن إيداع أموال العراق في الفيدرالي الأمريكي

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، بخصوص إيداع الإيرادات المتحصلة للعراق من بيع النفط.

وقال صالح، في توضيح "(خارجياً) وبموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مايس 2003 فإن إيرادات وزارة المالية من النفط الخام والغاز والمشتقات المصدرة والأموال الأخرى تودع في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تودع كلها في حساب كان يسمى DFI او بديله الحالي العراق/٢ والممسوك من البنك المركزي العراقي نيابة عن الدولة لاستقطاع تعويضات حرب الكويت التي انتهت قبل أكثر من عام من النفط الخام والمشتقات والغاز (إن وجدت)، وعندما تبتاع المالية العامة الدينار العراقي لتمويل الموازنة العامة بالدينار تحول المبالغ المقابلة من العراق /٢ إلى حساب آخر في البنك الاحتياطي اسمه عراق/١".

وأضاف، أنه "في النتيجة فإن حماية الأمم المتحدة سابقاً وحماية الولايات المتحدة على أموال العراق بموجب الأمر الرئاسي executive order سنوياً تصدر على أموال البنك المركزي العراقي المودعة في الفيدرالي الأميركي في الولايات المتحدة تحديداً، (داخليا) كل الأموال المذكورة وغيرها العائدة لوزارة المالية تسجل بحساب داخلي بالدينار ٦٠٠/٣٠٠ لأغراض التسوية"