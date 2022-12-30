الصفحة الاقتصادية

اقتصادي يكشف الطريقة الوحيدة لتحقيق موازنة خالية من العجز


كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، الطريقة الوحيدة لتحقيق موازنة خالية من العجز المالي في عام 2023.

وقال المرسومي في تدوينة ، ان "تقرير حديث ل‍صندوق النقد الدولي حدد سعر النفط الذي يمثل نقطة التعادل المالي لموازنات الدول العربية في عام 2023، اذ بلغت في العراق 60.6 دولار للبرميل، غير ان هذا السعر لا يحقق التعادل بين النفقات العامة والايرادات العامة في العراق، إلا إذا استخدمت الفوائض المالية النفطية المتحققة هذا العام ".

وأضاف ان "ايرادات النفط وفق هذا السعر مضروبة في صادرات نفطية مقدارها 3.3 ملايين برميل يوميا ستكون 73 مليار دولار تقريبا اي 106 ترليون دينار في حين النفقات العامة المتوقعة في موازنة 2023 لن تقل عن 150 ترليون دينار وسيتم تغطية العجز التخطيطي من خلال الفائض المالي النفطي المتحقق عام 2022".

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اقتصادي يكشف الطريقة الوحيدة لتحقيق موازنة خالية من العجز
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