مصرف الرافدين يعلن تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر.

وذكر المصرف في بيان انه “تنفيذا للتوجيهات الحكومية وسياسات البنك المركزي العراقي تم تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر وبما لا يزيد على (10) آلاف دولار أمريكي لكل زبون بسعر (1455) ديناراً عراقياً لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين”.

واضاف “على المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فروعنا في شارع فلسطين، والفردوس، والزوية في جانب الرصافة، والحي العربي، والمنصور، وحي العامل في جانب الكرخ وبدءاً من يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 2022”.

وتابع “سيتم فتح فروع في جميع المحافظات مطلع الأسبوع المقبل”.