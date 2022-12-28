الصفحة الاقتصادية

بحضور محافظ البنك المركزي.. جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد


عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة؛ لمناقشة اجراءات البنك المركزي في خفض سعر صرف الدولار.

وقالت وزارة التخطيط في بيان ، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس مساء اليوم، الاربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الذي استعرض الاجراءات التي اتخذتها ادارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية".

واوضح مخيف، وفق البيان، ان "الاجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق، مؤكدا حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الاجنبية للمواطنين".

وأعرب اعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد عن "دعم الحكومة الكامل لإجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار وخفض اسعار صرف الدولار في الأسواق".

وناقش المجلس، بحسب البيان، "اجراءات وزارة التجارة بشأن تامين المواد الغذائية، واثنى على قيام الوزارة بتبسيط اجراءاتها بمنح اجازة الاستيراد خلال يوم واحد، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية".

كما ناقش المجلس عددا من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والادوية من تلك الاجراءات.

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