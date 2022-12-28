سعر الصرف ينخفض الى 152 ألف دينار

أظهر الدينار العراقي بعض التعافي، أمام الدولار الأمريكي، مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وقال مصدر صحفي إن سعر الصرف في العاصمة بغداد، سجل 152 ألفا لكل 100 دولار في حالة الشراء، و153 ألفا لكل 100 دولار في حالة البيع.

وأكد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات منذ الأسبوع الماضي لاستقرار سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى ترشيح عدد من المصارف لبيع عملة الدولار للمواطنين أيام العطل الرسمية.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.