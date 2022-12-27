الصفحة الاقتصادية

اقتصادي بشأن حلول البنك المركزي حول ارتفاع الدولار: ترقيعية وتنذر بخطر


حذر الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء، من انتقال الاقتصاد العراقي الى موقف أخطر من الذي يمر به حالياً، فيما طالب البنك المركزي بإيجاد حلول حقيقية لخفض أسعار صرف الدولار.

وقال المحسن في حديث ل / المعلومة /، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني اجتمع اليوم مع محافظ البنك للتباحث حول معرفة الأسباب، لكن الأسباب معروفة، لكن يبقى السؤال الأهم ماهي المعالجات؟".

وأضاف: "نعلم جيدا أن هناك مصارف ومكاتب أهلية متضررة من إجراءات وزارة الخزانة الامريكية التي لديها هاجس من تهريب العملة الى بلدان مثل تركيا، الذي أدى بدوره الى انخفاض مبيعات البنك المركزي التي قلت الى 60 بالمئة، لكن أين هي حلول البنك المركزي؟".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "البنك المركزي مطالب بإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية بحيث يراعي مصلحة الاقتصاد العراقي وهذا هو المطلوب، اما الإجراءات المتخذة الان كإلغاء الضريبة والشراء من المصارف الخاصة ليست بحلول".

وبين المحسن: "ضرورة معرفة الحل الجذري لان الحلول المؤقتة لا تجدي نفعا اقتصاديا، وقد نتنقل الى خطوة او مشكلة أخطر من الخطوة التي نواجها الان".

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف، قد اتهم ، البنك المركزي بالفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، فيما اكد ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لم تحد من الارتفاع الذي يحصل في الأسواق المحلية. 

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