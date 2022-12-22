روسيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق

أكدت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا ماريا زاخاروفا عبر مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تنتهك مبادئ اقتصاد السوق وحرية المنافسة، لتبرير أفعالها غير القانونية.

وفي هذا الإطار، انتبهت مسؤولة روسيا لقرار منظمة التجارة العالمية الذي انتهى ضد طلب واشنطن بشأن تعريفات الصلب والألمنيوم، وأقرت بأن واشنطن تسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لتبرير سياستها التنافسية غير العادلة.

والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة انتقدت قرار منظمة التجارة العالمية التي تسعى لتصنيف المنتجات المصنوعة داخل هونج كونج على أنها صُنعت داخل الصين، مؤكدة بأنها تسعى لتجاهل الحكم.