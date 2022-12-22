الصفحة الاقتصادية

روسيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق


أكدت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا ماريا زاخاروفا عبر مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تنتهك مبادئ اقتصاد السوق وحرية المنافسة، لتبرير أفعالها غير القانونية.

وفي هذا الإطار، انتبهت مسؤولة روسيا لقرار منظمة التجارة العالمية الذي انتهى ضد طلب واشنطن بشأن تعريفات الصلب والألمنيوم، وأقرت بأن واشنطن تسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لتبرير سياستها التنافسية غير العادلة.

والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة انتقدت قرار منظمة التجارة العالمية التي تسعى لتصنيف المنتجات المصنوعة داخل هونج كونج على أنها صُنعت داخل الصين، مؤكدة بأنها تسعى لتجاهل الحكم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق
"الثقيل والمتوسط".. أرتفاع اسعار خامي البصرة بأكثر من 70 سنتاً
تحرك حكومي جديد لاستثمار الغاز "المهدور" في حقلي الناصرية والغراف
تسعير النفط الروسي وتأثيره على موازنة العراق
الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص
البنك المركزي يصدر 4 قرارات للسيطرة على الدولار
تقرير امريكي: تداعي الاقتصاد الامريكي لعام 2023 سيدفعها نحو الانهيار
تنظيم عمليات الإستيراد، ضرورة أم ترف؟
زيادة أسعار الفائدة في مصارف الغرب (ضمور الجدوى الاقتصادية وخواء القدرة التنافسية)
اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 وتوزيع الرواتب للأشهر المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك