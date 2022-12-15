اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 وتوزيع الرواتب للأشهر المقبلة

تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن "مأزق" في موازنة العام المقبل.

وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "مأزق الموازنة" : "يبدو ان رواتب الموظفين لشهر ك 2 المقبل 2023 ستكون وفقا لمعدل الصرف لعام 2021 وهي سابقة لم نشهدها في السنوات السابقة".

وأضاف، "ويبدو ايضا ان تأخير ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان يرتبط بحصة كردستان في الموازنة التي ارتفعت لأسباب سياسية من 12.67% الى 14%".

وتابع الخبير الاقتصادي، "ومن المتوقع ان تكون المادة الخاصة ب‍كردستان تنص على تسليم 250 ألف برميل يوميا من الاقليم الى المركز وعمل مقاصة بين قيمتها وبين حصة الاقليم في الموازنة من دون ان يسلم الاقليم برميلا واحدا من النفط الى بغداد".

وأوضح المرسومي، "غير ان هذه المادة ستصدم هذه المرة بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 والذي اعتبر النفط والغاز من الاصول الاتحادية وان نشاط النفط والغاز في كردستان غير مشروع وعلى الاقليم ان يسلم ادارة النفط والغاز وعائداتهما الى بغداد ولذلك سيكون من السهولة الطعن في هذه المادة وكسبها في المحكمة الاتحادية".