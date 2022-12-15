الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الاقتصادية
البنك المركزي العراقي يقرر خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً .
وكالة انباء براثا
64
2022-12-15
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 وتوزيع الرواتب للأشهر المقبلة
البنك المركزي العراقي يقرر خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً .
أسعار النفط.. برنت يسجل ارتفاعاً وغرب تكساس ينخفض لـ 77 دولاراً
الإستثمار، التنمية المستدامة، العراق
"تدفع بالعراق نحو كارثة".. تحذيرات من تسعيرة النفط في موازنة 2023
الصناعة النيابية: الوزير ابلغنا بعودة "صنع في العراق" خلال 6 اشهر
أوروبا.. خلاف حول سقف أسعار الغاز
أوبك تؤكد دعمها لاستقرار سوق النفط
الكشف عن أسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار في العراق..
اقتصادي يبين أهمية العراق في طريق الحرير
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الاقتصادية
)
72 ساعة
الإستثمار، التنمية المستدامة، العراق
163
"تدفع بالعراق نحو كارثة".. تحذيرات من تسعيرة النفط في موازنة 2023
150
أسعار النفط.. برنت يسجل ارتفاعاً وغرب تكساس ينخفض لـ 77 دولاراً
71
البنك المركزي العراقي يقرر خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً .
65
اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 وتوزيع الرواتب للأشهر المقبلة
18
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1562.5
الجنيه المصري
59.14
تومان ايراني
0.04
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.83
التعليقات
محمد
: مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع
:
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma
: بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع
:
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي
: وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع
:
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي
: احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع
:
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي
: احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع
:
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني
: اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat
: ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع
:
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر
: السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع
:
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334
: الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع
:
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير
: السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع
:
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك