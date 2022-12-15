أسعار النفط.. برنت يسجل ارتفاعاً وغرب تكساس ينخفض لـ 77 دولاراً

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.

وتلقت السوق دعما من توقعات وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين خلال العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة الشهر الماضي.

كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.