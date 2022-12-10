الصفحة الاقتصادية

الصناعة النيابية: الوزير ابلغنا بعودة "صنع في العراق" خلال 6 اشهر


أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، السبت، أن وزارة الصناعة وضعت خطة جديدة للنهوض  بالواقع الصناعي خلال النصف الأول من العام المقبل، مبينة أن الوزير ابلغ اللجنة بعودة علامة "صنع في العراق" خلال 6 اشهر.  

وقال رئيس اللجنة علي الموسوي في حوار، إن "اهم قوانين اللجنة هو قانون الشراكة بين القطاعين العام وتكم أهميته في المجال للشركات الخاصة لتأخذ دورهـا في واقع عجلة الاقتصاد المحلي".

وأضــاف المــوســوي، أن "وزارة الصناعة وضعت خطة جديدة للنهوض  بالمعامل الستراتيجية الكبيرة مثل الحديد والصلب  والبتروكيمياويات والصناعة الغذائية والصناعات الأخرى الكبيرة في البلد".

وأوضح، أن "وزير الصناعة وخلال استضافته أكد أن الأشهر الستة المقبلة ستغير الواقع الصناعي العراقي وستعود علامة صنع في العراق على جميع المنتجات الصناعية بمساندة التشريعات التي سيدعمها مجلس النواب للنهوض بقطاع الصناعة".

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