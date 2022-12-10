الصفحة الاقتصادية

أوبك تؤكد دعمها لاستقرار سوق النفط


قال الأمين العام لمنظمة "أوبك بلاس" هيثم الغيص، إن التحالف يلعب دوراً فعالًا في دعم استقرار سوق النفط.

وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيل التحالف، إن "التحالف يلعب أيضاً دوراً ضرورياً في النمو والتنمية، وجذب الاستثمار اللازم لضمان أمن الطاقة".

وأقر تحالف "أوبك+"، الأحد الماضي،  الإبقاء على مستوى إنتاجه من النفط دون تغيير، بعد أن خفّضه في تشرين الأول الماضي بواقع مليوني برميل يومياً، أي ما يعادل 2% تقريباً من الطلب العالمي.

وسجلت أسعار النفط هذا الأسبوع أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نيسان الماضي، وهي تتجه حالياً لتسجيل أول هبوط فصلي لفترتين متتاليتين منذ منتصف عام 2019، بسبب تدهور آفاق الأداء الاقتصادي المستقبلية في ظل تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

واشتكى jorguś قائلا: "الفقر آخذ في الازدياد، وهناك المزيد من الأوكرانيين، وبولندا تقوم بالتسلح.. وسرعان ما سيقال لنا إننا بحاجة للدفاع عن البلد والتضحية بأرواحنا من أجله".

وبحسب المستخدمOliP : "لقد بدأوا لتوهم بالتجنيد في الجيش. الأوكرانيون سيجلسون في بولندا، والبولنديون في الخنادق الأوكرانية".

وكتبzero.bog : "الشيء الرئيسي هو أن هناك أموالا للأسلحة والطائرات والصواريخ. هل المعدات العسكرية ستحمي البولنديين الجياع؟".

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