الصفحة الاقتصادية

الكشف عن أسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار في العراق..


كشف الخبير الاقتصادي، نبيل جبار، اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما اكد ان المصارف العراقية بدأت باتخاذ اليات جديدة في التعامل مع الدولار.

وقال جبار في حديث ل / المعلومة /، إن "البنك المركزي أوقف تعامل نافذة بيع العملة مع أربعة مصارف تابعة لعلي غلام، وعلى اثر هذا الإيقاف شهدت مبيعات البنك المركزي انخفاضا عاليا، وهذا الانخفاض لم تتم تغطيته خلال الشهر الماضي، وهذا كان ابرز أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية".

وأوضح الخبير، أن "الخزانة الأمريكية بدأت بخوض نقاشات مع البنك المركزي والبنوك الأهلية، وأوصلت نوعا من التهديد لهذه المصارف بفرض العقوبات، وهذا ما دفع المصارف إلى اتخاذ آليات جديدة في التعامل مع الدولار من اجل حماية أنفسهم، وضمن هذه الإجراءات تقليل شراء الدولار؛ خشية من العقوبات".

 وأضاف، أن"الدولار المنتشر في السوق العراقية مصدره البنك المركزي، والأخير يبيع الدولار عبر نافدة بيع العملة، وهذه النافذة هي من تغذي السوق بالحوالات او السوق المباشر وهذا التعامل يتم عبر المصارف ومكاتب الصيرفات وهي الموزع الرئيسي للدولار بالسوق وتعامل المواطنين".

واكد جبار أن "هذين العاملين كانا سببا في انخفاض مبيعات البنك المركزي، وهذا الانخفاض وصل لأكثر من 60 بالمئة، وهذا ما أدى إلى فجوة بالطلب، واتضح هذا النقص في الأيام الأخيرة وأدى لرفع سعر الصرف في السوق المحلي".

وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية ، في الاونة الاخيرة، ارتفاعا كبيراً وصل الى أكثر من 1251 دينار مقابل الدولار الامريكي

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