الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع سعر الدولار


اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توضيحا حول أسباب ارتفاع سعر الدولار فيما حدّد موعد عودته إلى وضعه الطبيعي.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح صحفي  إن "مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد "، مبيناً أن" البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار ".

واضاف أن "هذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "، موضحاً أن" بعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات".

وأشار الياسري الى أن "المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت"، لافتاً الى أن "بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي".

وأوضح أن" البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف ( أ - ب - ج) من الدولار"، مشيرا الى أن "إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية".

وشدد الياسري على أن "سعر الصرف لا يزال منضبطاً ‏وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقتصادي يبين أهمية العراق في طريق الحرير
البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع سعر الدولار
 لا سيادة دون استقلال اقتصادي..!
الشراكة بين القطاعين العام والخاص،.المهمة والهدف..
نائب سابق: العراق سيعتمد السعر التحفظي في موازنة 2023 وهذه أبرز التحديات
أهمية العلاقات الاقتصادیة مع الصین
المالية تبحث مع صندوق النقد أولويات استقرار الاقتصاد العراقي
ارتفاع صادرات النفط الروسية لاسيا الى 52.4 مليون طن
تسريبات خطيرة من داخل البنك المركزي العراقي !
تسعير النفط الروسي.... سابقة خطيرة تهدد الدول المنتجة للنفط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك