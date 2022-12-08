نائب سابق: العراق سيعتمد السعر التحفظي في موازنة 2023 وهذه أبرز التحديات

اكد عضو مجلس النواب السابق احمد حمه رشيد، الخميس، أن العراق سيعتمد السعر التحفظي في موازنته لعام 2023، فيما بين ابرز التحديات التي ستواجه البلاد.

وقال رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "3 مسارات تحدد سعر النفط في الموازنات السنوية هي (التفاولي- والتحفظي- التشاؤمي) لكن العراق يعتمد التحفظي بشكل مباشر مع استيفاء الكمية المحددة للتصدير من اجل تلبية متطلبات الموازنة وتامين كافة النفقات".

واضاف، ان "العراق دولة ريعية وهي الاكثر تضررا بتقلبات اسواق الطاقة واذا لم تنجح في تنويع مصادر الايرادات لخزينة الدولة ستكون معرضة لتحديات خطيرة في المرحلة القادمة اذا ما انخفضت اسعار النفط تحت الحدود المحددة في الموازنة العامة".

وأشار رشيد الى ان "تنويع مصادر الدخل العام امر في غاية الاهمية من اجل تفادي اي تقلبات خطيرة في الاسواق".