المالية تبحث مع صندوق النقد أولويات استقرار الاقتصاد العراقي

بحثت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، مع فريق بعثة صندوق النقد الدولي، أولويات استقرار الاقتصاد العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير طيف سامي "استقبلت، فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة توخير ميرزوف والوفد المرافق له، وبحضور مستشار الوزارة ومدير عام دائرة الدين العام؛ لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك مع صندوق النقد والتي تأتي استكمالاً لسلسة من اللقاءات الثنائية في إطار الاستفادة من البرامج والامكانات التقنية الحديثة في قطاع المال والاقتصاد ودعم المشاريع الإستراتيجية المستدامة ومناقشة استراتيجيات وتوقعات الاقتصاد العراقي وبرامج الدعم بين الجانبين".

واوضحت الوزير، "الإجراءات والخطوات التي تعمل الوزارة على تنفيذها عبر المنهاج الحكومي المعتمد، وتحديد الاولويات اللازمة لاستقرار الاقتصاد العراقي وتدابير مواجهة التحديات الراهنة، مبينة خطط الوزارة تجاه برنامج الإصلاح الهيكلي في الجانب المالي والاقتصادي، وآليات تحفيز القطاعات الحيوية المنتجة الى جانب توفير متطلبات دعم القطاع الخاص وتوسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي".

من جانبه، أكد رئيس البعثة، "استعداد الصندوق لدعم العراق لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواجهة آثار الأزمات العالمية، مشيداً بأداء الاقتصاد العراقي في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالرغم من الظروف والتحديات الاقليمية والدولية".