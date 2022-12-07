الصفحة الاقتصادية

المالية تبحث مع صندوق النقد أولويات استقرار الاقتصاد العراقي


بحثت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، مع فريق بعثة صندوق النقد الدولي، أولويات استقرار الاقتصاد العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير طيف سامي "استقبلت، فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة توخير ميرزوف والوفد المرافق له، وبحضور مستشار الوزارة ومدير عام دائرة الدين العام؛ لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك مع صندوق النقد والتي تأتي استكمالاً لسلسة من اللقاءات الثنائية في إطار الاستفادة من البرامج والامكانات التقنية الحديثة في قطاع المال والاقتصاد ودعم المشاريع الإستراتيجية المستدامة ومناقشة استراتيجيات وتوقعات الاقتصاد العراقي وبرامج الدعم بين الجانبين".

واوضحت الوزير، "الإجراءات والخطوات التي تعمل الوزارة على تنفيذها عبر المنهاج الحكومي المعتمد، وتحديد الاولويات اللازمة لاستقرار الاقتصاد العراقي وتدابير مواجهة التحديات الراهنة، مبينة خطط الوزارة تجاه برنامج الإصلاح الهيكلي في الجانب المالي والاقتصادي، وآليات تحفيز القطاعات الحيوية المنتجة الى جانب توفير متطلبات دعم القطاع الخاص وتوسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي".

من جانبه، أكد رئيس البعثة، "استعداد الصندوق لدعم العراق لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواجهة آثار الأزمات العالمية، مشيداً بأداء الاقتصاد العراقي في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالرغم من الظروف والتحديات الاقليمية والدولية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية تبحث مع صندوق النقد أولويات استقرار الاقتصاد العراقي
ارتفاع صادرات النفط الروسية لاسيا الى 52.4 مليون طن
تسريبات خطيرة من داخل البنك المركزي العراقي !
تسعير النفط الروسي.... سابقة خطيرة تهدد الدول المنتجة للنفط
الهند تعلن مواصلة شراء النفط من روسيا
ضرورة تشكيلة لجنة عليا لتدقيق العقود الكبيرة..!
نائب يكشف تطورات الموازنة ويدعو الى ارسالها قبل هذا اليوم
روسيا بشأن قرار مجموعة السبع: لن نقبل بأي سقف لسعر النفط
وزير النفط يعلن الاتفاق على التزام دول المنظمة بمعدلات الانتاج وبكميات الخفض المقررة إلى نهاية 2023
"أمريكا غاضبة".. اقتصادي: التبادل التجاري بين الصين والعراق سيصل الى 44 مليار دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك