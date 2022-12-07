ارتفاع صادرات النفط الروسية لاسيا الى 52.4 مليون طن

ارتفعت صادرات النفط من الشركة الروسية "روسنفت" في الفترة من كانون الثاني وحتى ايلول 2022 إلى آسيا بنحو الثلث، لتصل إلى 52.4 مليون طن.

وقالت الشركة الروسية في بيان إن روسيا زادت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من صادرات النفط الخام إلى البلدان من خارج رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8 بالمئة إلى 77.3 مليون طن، بما في ذلك إلى آسيا.

وأضافت الشركة، أنها عوضت بالكامل انخفاض المبيعات إلى أوروبا من خلال الإمدادات إلى آسيا، إذ ارتفعت حصة الدول الآسيوية إلى 77 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأشارت إلى أن حجم مبيعات النفط في الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة إلى 86.9 مليون طن.

وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي موافقتها على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل، في خطوة وصفتها روسيا بـ"الخطيرة" لما سيكون لها من تأثير على أسواق النفط العالمية