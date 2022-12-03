الصفحة الاقتصادية

روسيا بشأن قرار مجموعة السبع: لن نقبل بأي سقف لسعر النفط


اكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الكرملين يقوم بتحليل الوضع المتعلق بتحديد سقف لأسعار النفط، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التوجه.

وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نقوم حاليا بتحليل الوضع، وتم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف".

وشدد بيسكوف، على أن "روسيا سترفض وضع أية سقوف على أسعار النفط، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا".

واكد: "لن نقبل بهذا السقف، وأما عن كيفية تنظيم العمل، فسنقوم بتحليل سريع وسنعلن عن ذلك لاحقا".

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وفي يوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

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