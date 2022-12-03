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وزير النفط يعلن الاتفاق على التزام دول المنظمة بمعدلات الانتاج وبكميات الخفض المقررة إلى نهاية 2023
وكالة انباء براثا
45
2022-12-03
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