الصفحة الاقتصادية

خبير نفطي: ست محافظات مؤهلة لبناء مصاف جديدة بعد كربلاء


 حدد الخبير  بمجال الطاقة صالح الهماش، اليوم الأربعاء، المحافظات التي تحتاج الى افتتاح مصافي نفطية فيها من اجل تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية، فيما اكد احتياج العراق الان يصل الى 200 الف برميل يوميا.

وقال الهماش في حديث لـ /المعلومة/ إن "افتتاح مصافي أخرى في المحافظات التي تمتلك المقومات الأساسية سيقلل من احتياج العراق الى المشتقات النفطية"، مؤكدا انه "من المحافظات التي تمتلك جميع مقومات انشاء مصافيً جديدة هي ، محافظات ذي قار، وميسان، و واسط، البصرة، و نينوى، و كركوك أيضا".

وتابع، انه "في حال تم انشاء مصافي أخرى في هذه المحافظات فأن العراق سيصل الى الاكتفاء من الاحتياج اليومي للمشتقات النفطية"، لافتا الى ان "هنالك العديد من المصافي تحتاج الى تطوير وتوسيع من اجل رفع نسبة الإنتاج".

وأضاف، ان "الخطوة الأكبر في مجال تصدير المشتقات النفطية هي العمل على تطوير مصافي الشمال من اجل تهيئتها للتصدير عبر تركيا".

ويعد مشروع مصفى كربلاء النفطي والذي افتتح قبل عدت اشهر اخر المصافي التي تم وضع الحجر الاساس لها في عام 2014، وهو أول مصفى في العراق بمواصفات يورو 5 الصديقة للبيئة، بطاقة إنتاجية تصل الى 140 الف برميل يوميا. 

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