الصفحة الاقتصادية

سومو: أسعار النفط للعام المقبل قد تتراوح بين 85-95 دولاراً للبرميل


أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، السبت، أن قرار أوبك بلس بخفض الانتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية، وفيما تحدثت عن الاجتماع المقبل للمجموعة والتوقعات بشأنه، رجحت أن تكون الأسعار في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً على أقل تقدير.

وقال معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة أوبك سعدون محسن، للتلفزيون الرسمي إن "قرار أوبك بلس بتقليل الانتاج بمعدل مليوني برميل يومياً كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية انتاجها".

وأضاف أن "أوبك بلس تنتج يومياً 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الانتاج بمعدل مليوني برميل".

وأشار إلى أن "العراق لم يخفض صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الانتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية".

وتابع أن "مجموعة أوبك بلس تجتمع كل شهرين لتقييم السوق العالمية من ناحية العرض والطلب وهنالك تقلبات شديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ما أضاف أعباء على استقرارية الأسعار".

ولفت إلى أن أي "قرار مستقبلي بشأن إبقاء التخفيض الحالي أو إضافة تخفيض جديد أو زيادة الكميات المنتجة سيراعي وضع السوق ويهدف إلى خلق التوازن وهنالك اجتماع يومي 3-4 كانون الأول المقبل سيدرس الوضع الحالي ويصدر قرارات متوازنة".

وبشأن التوقعات الخاصة بأسعار النفط في العام المقبل بين محسن أن "معدل الأسعار هذا العام وصل إلى 97 دولاراً للبرميل وهو سعر جيد ووفقاً لتقديرات متخصصين فإن الأسعار ستكون في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً وربما أقل من 5-7 دولارات كحد أدنى"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سومو: أسعار النفط للعام المقبل قد تتراوح بين 85-95 دولاراً للبرميل
تداعيات تهريب النفط العراقي..!
الدولار الأمريكي وقصة السرقة الكبرى.
مصرف الرشيد يوضح بشأن نقل الأموال المودعة في لبنان
المالية النيابية تقترح اعتماد سعر 75 دولاراً للبرميل في موازنة 2023
البنك المركزي العراقي يوقف نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
الغاز في أوروبا.. تحذير من خسائر بالمليارات
برلماني يتحدث عن سلم الرواتب الجديد
أسعار النفط تعاود الارتفاع
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك