مصرف الرشيد يوضح بشأن نقل الأموال المودعة في لبنان

أوضح مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، موقفه من عملية نقل الأموال وارصدة العراقيين المودعة في لبنان.

وقال المصرف في بيان إنه "ينفي صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تدعي قيام مصرف الرشيد بعملية نقل الأموال المودعة لدى البنوك اللبنانية".

وأكد المصرف، "عدم امتلاكه اي حسابات مصرفية او اموال تعود لأشخاص او بنوك اهلية مودعة لديه في لبنان، وان ما موجود من اموال تعود للمصرف، ولا حقيقة لإدعاءات اجراء عمليات نقل للاموال من خلال مصرف الرشيد".